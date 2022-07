Fundo Social de Caraguatatuba doa mais de 15 mil peças de roupas e atende 557 famílias no primeiro semestre

O Fundo Social de Caraguatatuba entregou no primeiro semestre deste ano mais de 15 mil peças de roupas em atendimento a 557 famílias em vulnerabilidade social. Destas, 59 foram atendidas mais de uma vez, através de encaminhamentos dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Além disso, as famílias foram beneficiadas com 528 roupas de cama e banho, 280 cobertores e 42 kits maternidade para gestantes do município. Outras 67 famílias foram atendidas de forma emergencial, com fraldas geriátricas e móveis doados pela população ao Fundo Social.

Com a ajuda dos munícipes que participam de eventos esportivos e culturais através dos ingressos sociais e das doações em geral, também foram entregues às instituições sociais parceiras do Fundo Social mais de 6,5 toneladas de alimentos.

As entidades também receberam 290 litros de leite, 231 pacotes de leite em pó, 876 unidades de água sanitária, 1.152 escovas de dente e sacos de dormir para população adulta em situação de rua acolhida em decorrência da baixa temperatura pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Com o apoio do Fundo Social do Estado, 1.502 cestas básicas foram repassadas às famílias através das instituições atendidas. O Fundo Social também arrecadou nesse período, 11.955 peças de roupas, incluindo as arrecadações feitas na Campanha Inverno Solidário, além de 202 peças de roupas de cama e banho e 145 cobertores.

No mês de julho, serão computados ainda os cobertores doados durante a Campanha Inverno Solidário recolhidos por empresas parceiras, como Sabesp, OAB, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Unimed e Fundo Social do Estado de São Paulo que somam mais de 600 unidades e já estão sendo distribuídas.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, reforça o sentimento de gratidão por contar com tantos parceiros e com tantas pessoas que só buscam fazer o bem àqueles que mais necessitam.

“Foi um semestre intenso de muito trabalho, mas sempre pensando no melhor à população e fruto disso são esses dados. Estes números representam pessoas que nos procuraram e, da melhor forma, o que está ao nosso alcance, são atendidas com muito respeito e carinho. Obrigada a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram conosco”, disse.

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis em bom estado de conservação.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander). Mais informações pelo telefone: 3897-5656.