Empresa distribuidora de alimentos busca candidatos com deficiência no PAT de Caraguatatuba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba está com oito vagas para pessoas com deficiência na função de Promotor de Vendas em uma empresa de distribuidora de alimentos.

A vaga não exige experiência, escolaridade, nem tem preferência entre homem e mulher e região de residência. É necessário ter mais de 18 anos e apresentar o laudo médico que comprove a deficiência. O salário é de R$ 1.756,94.

Os interessados devem procurar o PAT, no Sumaré ou o CATE, no Porto Novo e comparecer das 8h às 14h, com RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado.

O CATE está localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. E o PAT na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.