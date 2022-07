Caraguatatuba recebe 23ª Corrida de Canoa Caiçara neste domingo na praia do Centro

Aos amantes de aventura e diversão, neste domingo (24), a partir das 9h, ocorre a 23ª Corrida de Canoa Caiçara, na praia do Centro em Caraguatatuba. Tradição no último dia de Festival do Camarão, a corrida reúne canoeiros e adeptos de todas as idades e cidades do Litoral Norte.

O evento conta com premiações para os três primeiros colocados nas categorias: solo masculino, dupla masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados sorteios de vários brindes e um almoço de confraternização para todos os participantes.

De acordo com o diretor de cultura, Felipe Leite, “o evento tem como objetivo realizar a manutenção da tradição caiçara, além de aproximar a população de um costume regional, ainda que de forma lúdica e divertida, é claro, sem deixar a competição de lado”.

As inscrições para a 23ª Corrida de Canoa Caiçara são limitadas e podem ser realizadas no local, a partir das 8h, utilizando um documento com foto. Quem não tiver canoa pode participar das baterias com as embarcações que serão disponibilizadas pela Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e outros participantes.

A Corrida de Canoa Caiçara é uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Fundacc, e tem como intuito o resgate e a preservação das tradições caiçaras no município.

Serviço

23ª Corrida de Canoa Caiçara

Data: 24 de julho (domingo)

8h – Recepção e café da manhã

8h30 – Inscrições e entrega de camisetas

9h – Corrida de Canoa Caiçara

12h – Entrega de premiação, sorteio de brindes e almoço

Local: Praia do Centro (Avenida Dr. Arthur da Costa Filho – altura do parque Trombini)

Mais informações: (12) 3897-5660 – segunda a sexta, das 9h às 17h