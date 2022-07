FUNDACI abre inscrições Oficinas Culturais em Ilhabela; modalidades culturais estarão disponíveis em 10 polos espalhados pela cidade

A Fundação Arte e Cultura de Ilhabela está com inscrições abertas para o segundo semestre das Oficinas Culturais, com diversas modalidades artísticas disponíveis em 10 polos, espalhados pela cidade. Há vagas para oficinas de Capoeira, Ballet, Dança de Rua, Teatro, Violão, Violino, Saxofone, Trompete, Trombone, Clarinete, entre outros instrumentos musicais dentro do projeto Orquestra. O interessado em participar das oficinas deve procurar um dos núcleos listados abaixo munidos do comprovante de residência, RG e CPF do responsável (menores de 18 anos), RG e CPF, foto 3×4 e declaração escolar. Também é possível realizar a inscrição pelo site www.fundaci.org.br.

As aulas serão ministradas nos núcleos da Fundaci ,nos bairros da Água Branca, Reino, Praia Grande, Itaguassú, Armação, Vila 1, Vila 2, Saco da Capela, Colina e Galpão das Artes.

Locais de inscrições:

Centro Cultural da Vila

Vila II (Antiga Biblioteca)

Galpão das Artes (Cocaia)

Centro Cultural Praia Grande

EM. Professor José Benedito Moraes

E.M Maria Thereza de Freitas Vidal

E.M Waldemar Belisário

E.M Profª Mércia do Nascimento Dias

PEII Itaguassú

Espaço Salga (Região Norte)

Espaço Alto da Barra Velha