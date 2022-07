Prefeitura de Caraguatatuba vai fazer obras de pavimentação e drenagem no bairro Golfinhos

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, vai investir em obras de pavimentação e drenagem no bairro Golfinho, na Região Sul da cidade.

A pavimentação, que é um importante serviço de infraestrutura urbana, deverá beneficiar trechos das Avenidas Pedro Reginaldo da Costa, Emílio Manzano Lhorente, Inácio Batista Faria, Domingos Martins Cabrera, Alice Arouca, além da Alameda Alfredo Carlos Rokita. Todas irão até a Alameda Medusas.

De acordo com a Secretaria, as obras de pavimentação aguardam o processo licitatório para determinar a empresa vencedora que irá executar o serviço.

A Rua Andradina Garcia dos Reis e a Alameda dos Mariscos, do bairro Recanto do Sol, também estão inclusas nas obras da região, assim como as Avenidas Manoel Avelino dos Santos e Thereza Albino Chacon da Praia das Palmeiras.

E junto ao serviço de calçamento das diversas vias, a Prefeitura realiza intervenções em drenagem, canalização e adequação de vias na região com o propósito de melhorar o escoamento das águas. Esse serviço é contemplado pelo Canal Extravasor, no Jardim Britânia, e canal de drenagem do Pontal Santamarina, que estão quase finalizados.

São mais de R$ 30 milhões em investimentos e pelo menos 12 bairros beneficiados.