Karatecas de Bertioga conquistam vagas no Pan-Americano do México

As karatecas de Bertioga Amanda Sayuri Orikava e Ana Luísa Nogueira se classificaram para os Jogos Pan-Americanos do México no último domingo (17), durante a Seletiva Nacional 2 de Karatê, em Uberlândia.

As atletas Amanda Sayuri Orikava, Catarina Costa Peres, da equipe Katsuo Karatê; e Ana Luísa Nogueira, da Radica Dojo-Wado-Kai, lutaram em busca da classificação para a Seleção Brasileira feminina da modalidade. Na disputa também estava Nicolas Gusmão, do Radica Dojo-Wado-Kai, brigando pelo primeiro lugar da Seleção Masculina.

Nas seletivas, as karatecas Amanda e Ana Luísa, alcançaram a primeira posição, classificando-se para representar o Brasil no Pan 2022. Já Nicolas e Catarina garantiram o segundo lugar no Nacional, conquistando a vaga de reserva para a Seleção masculina e feminina.

O Pan-Americano será realizado entre os dias 22 e 28 de agosto, no México. A competição acontece de quatro em quatro anos, com rodízio entre os continentes.

A Prefeitura de Bertioga garantiu aos atletas o transporte rodoviário para as competições da Seletiva.

