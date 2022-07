Taxa de ocupação hoteleira em Caraguatatuba ultrapassa os 80% nas férias de julho

O setor turístico está com expectativas positivas em relação à ocupação dos meios de hospedagens durante as férias de julho. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado pela Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP) mostrou que a taxa de ocupação atingiu 84,30% entre os últimos dias 15 e 17 de julho.

A pesquisa é feita por amostragem pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC) entre os associados da AHP. Os números apurados na cidade confirmam a continuidade da recuperação do setor que apresentou bons resultados em todas as regiões do município.

Considerada a capital do Litoral Norte, cada vez mais Caraguatatuba tem se consolidado com um dos destinos mais procurados da região, seja para longa permanência ou mesmo para descanso aos finais de semana. Com o recesso escolar, o período fica mais propício para aproveitar os momentos de folga e se divertir com as crianças.

A cidade tem muito a oferecer além das belas praias, com diversas opções de passeios e lazer para toda a família. Os visitantes que apreciam o contato com a natureza têm ainda a oportunidade de vivenciar experiências culturais, gastronômicas, religiosas, de aventura e muito mais. Tudo isso com a melhor infraestrutura.

Durante a baixa temporada, a Prefeitura também reforça o calendário de eventos para atrair mais visitantes, movimentar a economia, gerar receita, trabalho e renda, como na realização do ‘Jazz & Vinhos Festival’, Campeonato Brasileiro de Jet Ski, Festival do Camarão, entre tantas outras atrações voltadas ao entretenimento de moradores e turistas.

Além disso, o governo atua na geração de fomento, com a participação em feiras nacionais e internacionais de turismo durante todo o ano. No site da Secretaria de Turismo é possível encontrar atrativos para todos os gostos, idades e objetivos. As opções podem ser consultadas em www.caragua.tur.br.