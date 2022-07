Fundo Social de Caraguatatuba repassa mais de 3.700 fraldas geriátricas para instituições sociais do município

Seis instituições sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade social foram beneficiadas nesta sexta-feira (22), com 3.748 unidades de fraldas geriátricas arrecadadas como ingresso solidário no evento de MMA LFA 136.

As doações foram encaminhadas para instituições de longa permanência para idosos como Instituto Pró + Vida, no bairro Caputera; Casa do Idoso Vila Vicentina, no Centro; e a Comunidade Católica Divina Providência, no bairro Rio do Ouro.

Além disso, também receberam doações as instituições Associação Lar São Francisco de Assis, que presta atendimento domiciliar aos idosos da cidade; e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no bairro Indaiá, e Acalento, no Porto Novo, que atendem adultos com deficiência.

Segundo o Lar São Francisco, a doação é muito bem vinda, pois existem idosos que precisam, mas não estão dentro dos critérios sociais para recebimento e até mesmo os que recebem necessitam de reforço por utilizarem uma quantidade maior.

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis em bom estado de conservação.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander). Mais informações pelo telefone: 3897-5656.