Prefeitura de Caraguatatuba apresenta ações de empregabilidade para PcD em Café Empresarial da ACE

O Café Empresarial, realizado mensalmente pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE) contou, nesta quinta-feira (21), com a exposição de um programa conduzido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).

O secretário da pasta, Amauri Toledo, e a técnica Maria Elvira da Silva Alves, tiveram a oportunidade de apresentar aos empresários da cidade as ações que permitem a contratação de Pessoas com Deficiência (PcD).

“Temos um banco de dados com os nossos PcDs, seus currículos e habilidades, além de laudo médico comprobatório de doença e elas podem ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho para maior qualidade vida”, explicou Maria Elvira.

Ela ainda destacou a necessidade da inclusão dos deficientes e a importância para que se sintam úteis e para a autoestima. “Temos vários casos de deficiência que não atrapalham na realização de atividades. Cada deficiente tem habilidades diferentes e podem ser inseridas diferentes atribuições”.

Maria Elvira reforçou ainda que ações semelhantes são realizadas para a inserção de idoso no mercado de trabalho e que cada um também tem sua habilidade.

Já o secretário Amauri Toledo aproveitou também para explicar aos comerciantes qual o papel da Sepedi, as parcerias e ações envolvendo PcD e idosos. “Vocês sabiam que 20% da nossa população é formada por idosos? Que de 11 mil antes da pandemia da Covid-19 hoje temos mais de 25 mil na cidade? Por isso temos ações e atendimentos específicos para esse grupo, conforme orientação do prefeito Aguilar Junior”, argumentou.

Para sensibilizar os empresários, a Sepedi deve estar mais presente nos próximos Cafés Empresariais da ACE para tirar dúvidas dos participantes e abrir o leque de atendimento.