Prefeitura de Caraguatatuba prossegue com substituição das luminárias convencionais na Avenida da Praia e chega ao Porto Novo

A Prefeitura de Caraguatatuba prossegue com o projeto de iluminação pública em diversos pontos da cidade. Nesta quinta-feira (21), as equipes estão entre a Alameda Francisco Bueno de Paiva e Alameda Cristóvão de Barros, na Avenida da Praia, no Porto Novo, colocando novas lâmpadas e suportes nos postes do canteiro central.

O serviço é coordenado pela Secretaria de Obras Públicas, por meio da concessionária Caraguá Luz, e consiste na substituição de 84 luminárias convencionais pelas novas Luminárias de LED de 150W cada uma e também suportes em tons de vermelho, inspirados nas plantas da família das bromélias chamadas Caraguatá – tyba.

A reforma completa da infraestrutura elétrica ainda está em andamento, inclusive, com novos cabos de rede subterrâneos colocados com o objetivo de valorizar a avenida e trazer segurança aos moradores que acessam a via, bem como em outros pontos da cidade.

Somente neste mês, a concessionária já entregou a substituição das luminárias convencionais da Praça do Bombeiro, na Martim de Sá, e totalizou 29 novos projetores de LED de 300W no município.

Além disso, outras obras foram realizadas na Praça do Quincas, na Prainha, que vai receber mais 10 Luminárias de 90W cada, assim como na Praça Circular, no Travessão, com mais 14 luminárias com a mesma voltagem.

O serviço visa a qualidade de vida e segurança dos moradores de Caraguatatuba. Até o momento, a cidade já recebeu mais de 25 mil luminárias, sendo que em torno de 24.100 são com tecnologia LED.