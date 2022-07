Sebrae Caraguatatuba recebe inscrições de empresários interessados em participar do programa Brasil Mais ALI

O empresário interessado em melhorar os resultados da sua empresa por meio da inovação pode participar do programa do governo federal Brasil Mais – Agente Local de Inovação (ALI).

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 2 de agosto no link http://bit.ly/ciclo5ali. Em Caraguatatuba, o Sebrae, localizado no Empreenda Já, fará as inscrições de forma presencial.

Pelo programa, os participantes vão saber como ter acesso a novas tecnologias, transformação digital e inovação de forma simples e prática, tudo isso de maneira 100% gratuita.

O Programa Brasil Mais é uma iniciativa de acompanhamento personalizado, por um agente bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), capacitado pelo Sebrae, com foco em melhorar a inovação e produtividade das Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

A metodologia utilizada no ALI é inspirada no processo de desenvolvimento de novas soluções por meio de uma pesquisa das necessidades dos clientes, analisando alternativas que poderiam ser ocupadas por produtos e serviços inovadores que hoje não são atendidos pelas soluções já existentes no mercado.

O foco está nas empresas que se encontram com dificuldades em alavancar seu faturamento por terem alcançado um estágio em que os produtos e serviços atuais já alcançaram um limite de participação, auxiliando o empreendedor a lançar novas soluções para ampliar sua participação no mercado.

Conforme o Sebrae, são mais de 67 mil MEs (micros) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte) participantes no Brasil que já aumentaram, em média, 87% sua produtividade e 45% do seu faturamento.

“Esses agentes analisam as empresas pelo prazo de quatro meses para indicar os gargalos e deixá-las preparadas. Depois de três meses eles voltam para ver se as mudanças foram aplicadas”, explica o gestor do Empreenda Já, Cauê Rubio.

Ele avalia a importância do programa como alguém de fora que consegue enxergar melhor os problemas que o dono do negócio. “Na rotina, deixamos de perceber sinais que essas pessoas percebem facilmente, além de trazerem experiências externas que possam ser incorporadas no ambiente interno da empresa”.

É fundamental que a inovação gerada pelos Agentes Locais de Inovação traga resultados concretos para a empresa, tais como aumento de faturamento e redução de custos.

“O ALI tem o objetivo de desmistificar a inovação para o pequeno negócio, assim como aproximar os diversos atores do ecossistema de inovação, conectando quem necessita inovar com empresas que forneçam soluções inovadoras”, conclui Rubio.

O Espaço Empreenda Já abriga o Banco do Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor e fica à Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811.

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), com horário de atendimento das 8h às 14h. O telefone de atendimento é (12) 3882-6170.