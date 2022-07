23º Festival do Camarão movimenta mais de R$ 2,5 milhões em 11 dias de festa

Sendo uma das festas mais aguardadas do calendário municipal, o 23º Festival do Camarão, realizado de 14 a 24 de julho, recebeu cerca de 70 mil visitantes durante os 11 dias de comemoração. A estimativa é de que mais de 25 toneladas do crustáceo que dá nome ao evento tenham sido consumidas pelos visitantes que compareceram à Praça de Eventos, no Centro de Caraguatatuba.

Um balanço feito pela organização da festa mostrou que o evento movimentou mais de R$ 2,5 milhões e gerou mais de mil empregos de forma direta e indireta com trabalhadores temporários nas barracas, na limpeza, segurança, atendimento médico, além dos que estiveram auxiliando na estrutura e na iluminação, sendo considerado, assim, um verdadeiro sucesso com o público e também com quem esteve trabalhando.

Para Silmara Mattiazzo, presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, “a sensação é de dever cumprido. Não poderíamos estar mais gratos e satisfeitos, pois foi uma bela comemoração para aqueles que estiveram de passagem visitando e uma fonte de renda para centenas de pessoas que estiveram trabalhando no período da festa. Gostaria de agradecer a toda minha equipe e ao prefeito Aguilar Junior porque sem ele nada disso teria sido possível”.

Além da boa gastronomia e do artesanato local que encantou moradores e turistas, o 23º Festival do Camarão também contou com uma extensa programação musical com mais 35 atrações de diversos gêneros.

Os visitantes também puderam desfrutar das delícias do Cambuci, conversar com autores locais e apreciar a história do festival através das fotografias no Espaço da Memória, tomar um cafezinho feito no fogão à lenha na Casinha Caiçara e desfrutar dos saberes tradicionais da região no Rancho Caiçara, local aonde caiçaras da cidade e região se uniram para confeccionar redes, artesanatos, conversar e apresentar um pouco de sua cultura aos visitantes.

Também foram realizadas apresentações de dança de grupos locais e dos alunos das Oficinas Culturais da Fundacc, fora as apresentações culturais, como o Samba de Tambor e o Fandango Caiçara.

No último domingo de comemoração, foi realizada a tradicional Corrida de Canoa Caiçara, que todos os anos marca o último dia de festival. Nesta edição, a prova obteve recorde de inscrições com 80 participantes que concorreram em cinco baterias: solo masculino, dupla masculina, dupla feminina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta.

A corrida ainda contou com um público de mais de 500 espectadores, que se divertiram acompanhando as baterias. No final, foram entregues troféus aos três primeiros colocados em cada categoria, certificado e brindes doados por artesãos regionais a todos os participantes, além de um almoço de confraternização.

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro.