Ubatuba promove vacinação contra Covid, Influenza e hepatite B nesta quarta no calçadão

A Secretaria de Saúde de Ubatuba realizará nesta quarta-feira, dia 27, no calçadão do centro, uma grande ação de combate às hepatites virais, com a campanha “Julho Amarelo”, e aproveitará o evento para oferecer à população as vacinas contra a Covid-19, Influenza e hepatite B. A imunização acontecerá das 10h às 15h.

Podem se vacinar contra a gripe qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade, e para aumentar a proteção contra a Covid estarão sendo aplicadas todas as doses disponíveis no esquema vacinal, inclusive a 4ª dose para maiores de 35 anos. Já a vacinação contra a hepatite B é solicitado, se possível, apresentar a Carteira de Vacinação.

Além das imunizações, as equipes de saúde também disponibilizarão testes rápidos e gratuitos para a identificação da hepatite C, feito por uma pequena picada no dedo da mão e com resultado concluído em poucos minutos. Em caso positivo, o paciente será direcionado para tratamento nas Unidades Básicas de Saúde.

As hepatites virais são infecções que acometem o fígado, causadas por vírus classificados como A, B, C, D e E. Por serem doenças silenciosas, com poucos sintomas na fase inicial, diagnosticar requer ações constantes. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. A recomendação é para que toda pessoa seja testada pelo menos uma vez na vida e mantenha também a vacinação atualizada.