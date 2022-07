10º Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé acontece neste fim de semana em Camburi

Neste fim de semana, de 29 a 31 de julho, acontece o 10º Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé, no Campo de Futebol de Camburi, na Costa Sul do município, sempre a partir das 19h. O evento, que tem curadoria do Chef Eudes Assis, é um dos maiores encontros de gastronomia da região, envolvendo dezenas de chefs com o mesmo propósito: angariar fundos para o Projeto Buscapé.

O Projeto Buscapé, criado e coordenado pela Polícia Militar, hoje sob o comando do Capitão Fabrício Ricardo Paluri Cunha, comandante da 1ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar, existe desde 2009, contribuindo para a formação de mais de 170 crianças e jovens das escolas de bairros da Costa Sul do município. A festa conta também com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR).

Desde 2016, o Projeto Buscapé tem sua sede própria, que fica no bairro Boiçucanga. A instituição é uma associação sem fins lucrativos que promove aulas culinárias, esportivas e culturais para as crianças.

A área de gastronomia do Projeto é coordenada por Eudes Assis, chef nascido na região e que se tornou um grande incentivador da culinária caiçara e da gastronomia brasileira, depois de formar seus conhecimentos de cozinha em viagens de estudos e trabalho por mais de 40 países, durante cinco anos.

A festa integra o calendário oficial de eventos do munícipio e dentre os chefs confirmados estão grandes nomes como: Erick Jacquin, Bel Coelho, Pier Paolo Picchi, Luiz Filipe Souza, Tássia Magalhães, Paulo Yoller, Carol Fiorentino, Dário Costa e muitos outros.

Grandes chefs locais como Edgar Lopes (vencedor do 8º Que Seja Doce – Canal GNT), Bárbara Guth, Andréia Dutra, Edinho Engel, Bianca Petrillo, Corrin Wilkinson, Madson Bessa, Raisa de Matos, Célia Ferro, Simone Zaranise (vencedora do 5º Que Seja Doce – Canal GNT), William Ribeiro, e o chef Eudes Assis marcarão presença no evento.

Haverá participação do La Guapa de Paola Carosella, Hot Pork do casal Jefferson e Janaína Rueda e Camélia Ododo de Bela Gil. Ao total, mais de 80 chefs estarão no evento, com quitutes elaborados e servidos pelos mesmos, por valores que variam de R$ 5 a R$ 20, enquanto tradicionais brincadeiras, como pescaria e boca do palhaço, saem por R$ 3.

Também serão apresentando diversos shows musicais com artistas locais, prometendo animar a festa.

O objetivo deste ano é tornar uma das cozinhas do prédio do Projeto aptas a oferecer café da manhã, almoço e lanche para todas as crianças.

Serviço:

10ª edição do Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé

Data: 29,30 e 31 de julho, às 19h

Local: Campo de Futebol de Camburi – Rua Olímpio Faustino nº 444, Camburi, São Sebastião

Programação cultural:

29/07 (Sexta-feira)

19h – Renato Consorte e convidados

22h – Koala Joe Banda

30/07 (Sábado)

20h – JB Banda

22h – Soul Índio

31/07 (Domingo)

20h – Haroldo Blues

22h – Alfredinho do Samba