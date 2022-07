Caraguatatuba imuniza 84% dos grupos prioritários contra gripe; vacina continua liberada ao público geral

Caraguatatuba atingiu nesta semana 84,58% de imunização dos grupos prioritários contra gripe (Influenza), com mais de 39 mil pessoas vacinadas. A população em geral com mais de seis meses ainda pode se vacinar. Até o momento, 9.627 pessoas procuraram as unidades de saúde.

Segundo levantamento da Secretaria de Saúde, a meta de 90% ainda não foi alcançada por nenhum grupo prioritário. Idosos registraram 82,33% de adesão; trabalhadores da saúde 64,50%; crianças 56,97% (obrigatório intervalo de 15 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19); pessoas com comorbidades 52,46%; professores 46,92%; gestantes 35,11%; puérperas 24,66% e pessoas com deficiência 1,84%.

A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da Tabatinga, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30, e a população deve estar munida de documento com foto e a Carteira de Vacinação.

A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação contra gripe ocorrerá enquanto durar o estoque. A imunização é segura, eficaz e protege contra as complicações da gripe, como pneumonias, além de reduzir os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19, diminuindo a sobrecarga dos serviços de saúde.

Confira o endereço de todas as unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2.