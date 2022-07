Empresas podem aderir ao clube de descontos da Prefeitura de Caraguatatuba

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Administração continua recebendo propostas de empresas interessadas em participar, gratuitamente, do “Clube do Servidor de Caraguatatuba”. O Programa Clube do Servidor oferece descontos aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, na aquisição de produtos e serviços de educação, saúde, lazer, qualidade de vida, estética, vestuário, alimentação, automotivos, entre outros. Não há cobrança de taxa de adesão.

As empresas interessadas em integrar o programa devem preencher e assinar o termo de adesão disponível no site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ (“Empresa”/ “Clube do Servidor” ou no banner rotativo central) e encaminhá-lo à Comissão Técnica, juntamente com os seguintes documentos: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014), ou outro meio admitido por lei e prova de regularidade relativa ao FGTS; e cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) dos representantes legais da empresa; além de indicar um telefone de contato para a comissão.

A empresa credenciada define o percentual de desconto a ser oferecido à categoria no momento da adesão. Para conseguir o desconto, o servidor deve apresentar, no ato da compra, seu documento de identidade funcional (crachá) ou holerite atualizado e um documento oficial de identificação com foto. O estabelecimento credenciado recebe o selo do Clube do Servidor e fica listado no site oficial, na parte destinada ao benefício.

O Programa “Clube do Servidor de Caraguatatuba” foi instituído pelo Decreto n.º 974, de 18 de outubro de 2018, de autoria do prefeito Aguilar Junior. Mais detalhes da parceria estão disponíveis no link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/clube-do-servidor/.

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3886-3701/3702, WhaApp (12) 99670-8064, site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ (“Empresa”/ “Clube do Servidor” ou no banner rotativo central) ou pelo e-mail clubedoservidor@caraguatatuba.sp.gov.br. O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30.