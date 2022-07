Inscrições para Guarda Vidas Temporário podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (01)

A partir da próxima segunda-feira, dia 1, os interessados em trabalhar como Guarda-Vidas Temporário (GTV) em Ubatuba poderão se inscrever para participar do processo seletivo que contratará 40 profissionais para atuar no período da temporada de verão de 2022 /2023 – o que vai proporcionar mais segurança aos banhistas.

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente, no período de 1 a 31 de agosto, das 8h às 17h30, no Quartel do Corpo de Bombeiros (rua Guanabara, nº 18, Perequê-Açu). A avaliação dos candidatos será realizada em 03 (três) fases sendo que a primeira delas é o Teste de Aptidão Física (TAF) previsto para o dia 05 de setembro às 7h30 também na sede do GBmar no Perequê-Açú.

Para participar é necessário atender a critérios como: ser maior de 18 anos; ambos os sexos; se masculino, estar quite com as obrigações de alistamento; não ter antecedentes criminais de natureza dolosa; ter completado no mínimo o ensino fundamental; ter boas condições físicas e de saúde comprovado através de atestado médico (deverá apresentar no ato da inscrição).

A carga horária de trabalho dos Guarda-Vidas Temporários será de 200 horas/mês, com remuneração de R$2.045,16, mais adicional de insalubridade, correspondente a 20% incidente sobre o salário mínimo Federal.

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, em conjunto com o Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba (GBMar), já disponibilizou edital completo no link https://www.ubatuba.sp.gov.br/concursos/ .

As 40 vagas disponibilizadas mantém número dos últimos anos e o prazo de contratação é de até 90 dias.

É importante destacar que as regras dispostas no edital obedecem às leis municipais nº 1889/99, 2966/07 e 4047/17 e demais disposições legais vigentes e aplicáveis

GBMar

O efetivo atual do Grupamento de Bombeiro Marítimo (GBMar) de Ubatuba conta com 40 Guarda-vidas servindo em Ubatuba, sendo 36 no serviço operacional que atuam nas praias Itamambuca, Perequê-Açu, Tenório, Praia Grande, Toninhas e Maranduba. Já na temporada, a cobertura aumenta, acrescentando as praias Puruba, Félix, Prumirim, Vermelha do Norte, Vermelha do Centro, Sununga e Sapê.