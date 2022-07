17º ‘Caraguá a Gosto’ movimenta mercado de trabalho na cidade

Antes mesmo de começar, o 17º Caraguá a Gosto, considerado o maior festival gastronômico da região, já movimenta o mercado de trabalho na cidade. Nesta semana, das 163 vagas divulgadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), mais de 50 são por conta do evento.

Segundo o diretor do PAT, Allan Mattos, devido ao aumento do movimento nos restaurantes, os comerciantes já se preparam para contratar mão de obra especializada e poder oferecer o melhor atendimento aos clientes.

Estão disponíveis vagas para sushiman, chefe de cozinha, garçom, motoboy, cozinheiro, ajudante e auxiliar de cozinha, atendente, auxiliar de pizzaiolo. A expectativa é que até o início e durante o evento mais oportunidades sejam geradas.

Para o prefeito Aguilar Junior este evento fomenta, além de emprego, o turismo da cidade. “Por ser um festival tradicional, a cidade continuará a receber a visita de turistas mesmo na baixa temporada. É importante destacar que as vagas de empregos geradas agora, podem oportunizar uma contratação definitiva devido ao início da alta temporada, logo em seguida”, completa.

Os interessados devem procurar o PAT, no Sumaré, ou o CATE, no Travessão, e comparecer das 8h às 14h, com RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado.

O CATE está localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. E o PAT na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.

É importante que o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios das vagas.

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Agente de Balança, Agente de Cobrança, Ajudante de Cozinha, Armador, Assistente Administrativo, Atendente Balconista, Atendente, Atendente de Loja (vendedor), Atendente de Mesa, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Pizzaiolo, Auxiliar de RH, Auxiliar Financeiro, Balconista de Padaria, Carpinteiro, Chapeiro, Chefe de Cozinha (buffet self-service), Consultor de Vendas, Consultor de Vendas (buffet self-service),Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Consultor Financeiro, Coordenador de Operações Portuárias, Corretor de Imóveis, Cozinheiro, Cozinheiro (operação de chapa), Cozinheiro (buffet self-service), Educador Social (Temporário), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, Empregada Doméstica, Encarregado de Obra, Estoquista, Faxineira (o), Funileiro, Garçom, Gerente de Pizzaria, Instalador de Alarmes, Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Aulas de Desenvolvimento G2D e G3D, Instrutor de Cursos Livres, Lavador de Autos, Lavador de Veículos, Líder de Pátio, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista de Caminhão Pipa Axxor 4 Eixos Traçado Câmbio Automático, Motorista entregador, Operador de Cobrança (Externo), Operador de Vendas, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Automóveis, Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista de Hotel, Recepcionista Noturno, Representante Comercial (ramo alimentício), Sinaleiro de Guindaste, Supervisor de Vendas, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Técnico Mecânico de Refrigeração, Topógrafo, Vendedor, Vendedor Externo (produtos alimentícios), Vendedor Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet, Vendedor/ Consultor comercial e Vendedora de Materiais de Construção.