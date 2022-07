Baleia-jubarte é encontrada morta em São Sebastião

Animal morto flutuando foi resgatado segundo técnico desenvolvida pelo Instituto Argonauta para evitar riscos à navegação

Nesta terça-feira (26), a equipe do Instituto Argonauta que executa o Projeto de Monitoramento de

Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi acionada sobre uma baleia morta que foi vista

boiando próxima a Ilha do Montão de Trigo. O cetáceo foi encontrado pela nossa equipe

perto da Ilha dos Gatos, em São Sebastião.

A baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) macho, adulto, com aproximadamente 11 a

12 metros de comprimento, foi rebocada por nossa equipe para a coleta de material.

Devido ao tamanho e peso do animal, o reboque foi feito de forma lenta. O Instituto

Argonauta desenvolveu uma técnica de reboque e encalhe controlado feito para evitar

risco à navegação, ou seja, que um barco atropele a carcaça durante a noite e também

evitar que o animal encalhe em uma praia onde gere transtornos à população local.

Não foi verificado nenhum sinal contundente de interação com pesca, mas devido ao

estágio avançado de decomposição e autólise dos órgãos, a causa de morte não foi

confirmada.

O Instituto do Argonauta executa o projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de

Santos (PMP-BS). Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das

atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos

marinhos, por meio do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos

animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

Sobre o Instituto Argonauta

O Instituto Argonauta foi fundado em 1998 pela Diretoria do Aquário de Ubatuba e

reconhecido em 2007 como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público). O Instituto tem como objetivo a conservação do Meio Ambiente, em especial

dos ecossistemas costeiros e marinhos. Para isso, apoia e desenvolve projetos de

pesquisa, resgate e reabilitação da fauna marinha, educação ambiental e resíduos

sólidos no ambiente marinho, dentre outras atividades

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade

desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal

das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na

Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15

trechos. O Instituto Argonauta monitora o Trecho 10, compreendido entre São Sebastião

e Ubatuba.

Para mais informações sobre o PMP-BS, consulte: http://www.comunicabaciadesantos.com.br

