Bertioga abre vagas para curso gratuito de qualificação profissional com bolsa-auxílio

da Operação’. A qualificação profissional será realizada por meio de parceria entre a Prefeitura e Senac, através do Programa Via Rápida Emprego, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. Ao todo, são 30 vagas. O curso oferece bolsa-auxílio no valor de R$210,00 para alunos com no mínimo 75% de frequência.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/3oLODhb e seguem abertas até o preenchimento das vagas.

O curso é voltado para jovens acima de 18 anos, com ensino médio completo e que desejem atuar com gestão de condomínios ou já trabalhem na área.

As aulas têm início previsto para 4 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas. O curso é presencial e acontece na sede do CDL Bertioga.

A qualificação tem como objetivo abordar conceitos administrativos e legais do condomínio, auxiliando o aluno a encontrar soluções criativas e sustentáveis para reduzir as despesas, modernizar e valorizar o espaço.

Via Rápida Emprego

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Os cursos têm duração de até 100 horas e são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região.