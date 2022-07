Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3 mil m² em sinalizações e revitaliza ciclofaixa na Região Sul

Desde o começo de julho a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, intensifica o trabalho de sinalização viária em todo o município.

Na Região Sul, a Avenida José da Costa Pinheiro Junior, que liga os bairros Travessão e Perequê-Mirim, recebeu a revitalização completa das pinturas de sinalização viária horizontal e da ciclofaixa. O serviço foi totalmente finalizado na terça-feira (26).

De acordo com a Secretaria, foi aplicado um total aproximado de 2.800 m² de pintura. Foram realizadas as sinalizações de travessias de pedestres, das lombadas existentes, linhas divisórias de fluxo, delimitação de estacionamento e marcas de canalização.

Já a pintura da ciclofaixa tem uma extensão total de 2,9 km e acompanha toda a via, desde o seu entroncamento na Avenida Ethel Cintia de Medeiros até a divisa com o município de São Sebastião. No primeiro trecho da avenida ainda foram implantados tachões para demarcação.

A avenida é uma importante via que faz a ligação entre os bairros e é uma das mais movimentadas, com grande fluxo de veículos e bicicletas. A sinalização irá reforçar e ampliar a segurança no trânsito para pedestres, ciclistas e motoristas.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana também trabalhou na sinalização de rua e avenidas adjacentes como as Avenidas Ethel Cintia de Medeiro, José Geraldo Fernandes da Silva Filho, que recebeu travessias elevadas, Orlando Alves Souza e a Rua João Carlos Balio.

Todas foram revitalizadas com pinturas de travessias de pedestres, lombadas e linhas divisórias de fluxos.

As sinalizações se deram em razão da pavimentação asfáltica realizado pela Secretaria de Obras Públicas e que vem sendo realizada desde o começo do ano nos bairros Perequê-Mirim, Travessão e Pegorelli.

As ruas foram contempladas na Fase 1 do Plano de Pavimentação Municipal – Caraguá em Obras, que é focada na região sul da cidade.