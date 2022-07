“Este vai ser ‘O Caraguá A Gosto’”, diz Aguilar Junior na abertura do maior festival gastronômico da região

A Prefeitura realizou na noite da última quinta-feira (28) a abertura oficial da 17ª edição do Caraguá A Gosto, considerado o maior festival gastronômico do Litoral Norte. Na sede da Secretaria de Turismo, a cerimônia reuniu cerca de 150 pessoas, entre autoridades municipais, imprensa, representantes dos estabelecimentos comerciais participantes e convidados.

Neste ano, o concurso culinário ocorre entre 1º de agosto e 4 de setembro com a participação de 58 empreendimentos, que, juntos, oferecerão mais de 90 pratos dos mais variados tipos, disponibilizados em nove categorias, incluindo as novas ‘Culinária Caiçara’ e ‘Petiscos’. Além da modalidade presencial, os clientes também poderão apreciar as delícias do cardápio nas modalidades delivery e drive-thru.

Os novos formatos foram criados para driblar as dificuldades durante a pandemia. “Reinventamos o evento para trazer esperança pro nosso comerciante e o festival foi novamente um sucesso. Foram dois anos de esforços dessa gestão para que ele continuasse a gerar resultados. E hoje estamos aqui para comemorar tudo isso. Vamos seguir construindo um futuro de prosperidade, crescimento e desenvolvimento para a nossa cidade”, destacou a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis.

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o festival gastronômico tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o aprimoramento da atividade no município. Os bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, entre outros participantes, apresentarão receitas originais e exclusivas, ou seja, elaboradas especialmente para a competição.

O prefeito Aguilar Junior destacou os investimentos realizados pela gestão municipal em prol da retomada econômica e ações do governo contra a crise. “Esse não é mais um Caraguá a Gosto, é o Caraguá a Gosto. Tem todo um viés de superação. Os últimos dois anos foram difíceis para todos, para mim muito maior. Sou comerciante e tive que tomar decisões, muitas vezes difíceis. Quantas críticas recebi, quantas manifestações, quantas pessoas foram à porta da minha casa, mas não conseguiam entender que estávamos trabalhando com um propósito de conseguir vencer e chegar aqui hoje, virando a página”.

Ainda conforme Aguilar Junior, o resultado está aí com o mês de julho com eventos em todos os finais de semana. “Essa é a resposta do Festival e repito, este vai ser o Caraguá a Gosto, o melhor de todos os tempos, lembrando que cabe ao Poder Publico, juntamente com as entidades organizadas, proporcionar para que vocês, comerciantes, tenham, além do melhor prato, também melhor atendimento, administração dos seus negócios.

Avaliando os 17 anos do evento, o prefeito destacou que “ele tem um que a mais de emoção porque viu o festival nascendo, crescendo ao longo dos anos. “Quantas adaptações, quanto a pandemia nos fez refletir que nós precisamos nos adequar a todas as situações. Essa é uma reflexão para todos os participantes: vamos olhar da ótica do copo mais cheio e não menos vazio, vamos aproveitar, em especial as casas que estão começando, porque este é o maior momento de divulgação do seu estabelecimento,

Encerramento sua fala, Aguilar Junior reforçou que Caraguatatuba pode sempre muito mais e, “enquanto prefeito, vou me dedicar para fazer dessa a melhor cidade do Litoral Norte e do Litoral Paulista e, juntos vamos conseguir”.

Avaliação

A partir de segunda-feira (1º/8) os consumidores poderão experimentar as delícias preparadas pelos chefs e avaliar os melhores pratos concorrentes em originalidade, sabor, apresentação e criatividade, assim como dar nota para o atendimento geral da casa e do garçom. Além dos vencedores serem reconhecidos com troféus, os clientes e melhores garçons também concorrem a prêmios.

O público poderá conferir as casas, pratos, receitas e valores do cardápio selecionado para o 17º Caraguá A Gosto por meio de livreto impresso e digital, organizado como Guia Gastronômico para os clientes. O material pode ser encontrado nos estabelecimentos participantes, em pontos comerciais da cidade, na Secretaria de Turismo ou acessar pelo link: https://issuu.com/caraguaagosto/docs/cardapio_caragua_a_gosto_2022.

O evento tem patrocínio das empresas Fisk Escola de Idiomas, Bellato Laboratório, Selva Zeladoria, Tony Veículos, Nova Opção Locadora de Automóveis, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping. Além de apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec) e Caraguá FM.

Premiação

Aos clientes votantes, será sorteado um televisor de 55 polegadas com resolução 4K (para os que votarem no formato presencial); um Iphone 13 (destinado aos participantes do delivery, por meio de voto virtual com QRCode); um passeio pela Fazenda Marinha de Mexilhão da Praia da Coconha; além de um ‘Passaporte Caraguá A Gosto’, para degustação dos pratos vencedores em cada categoria do evento.

Já os estabelecimentos serão reconhecidos com troféus, sendo escolhidos os três primeiros colocados das categorias gastronômicas, bem como o campeão de vendas em cada uma delas. Pela primeira vez, o concurso também conferirá o “Troféu Campeão de Vendas Delivery” ao participante que realizar o maior número de vendas em números absolutos.

Os três comércios melhores avaliados em atendimento serão contemplados com uma bolsa de estudos para curso de Inglês. E os garçons mais bem votados em cada uma das nove categorias concorrerão ao sorteio de um smartphone. Os resultados serão divulgados em cerimônia de encerramento, quando também serão sorteados os prêmios para consumidores votantes.

As categorias participantes são:

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais;

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, respeitando a origem da receita;

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres;

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar;

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

– Pizzas: Pizzas;

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

– Petiscos: petiscos e porções.

