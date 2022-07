Polícia Municipal realiza operação conjunta com fiscais em comércios da Região Central para averiguar venda ilegal de linha chilena e cerol

A Polícia Municipal e a Fiscalização de Posturas de São Sebastião realizaram nesta quinta-feira (28), uma operação conjunta em comércios da Região Central para averiguar a venda ilegal de linha chilena e cerol.

Oito estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, um notificado, um autuado e oito carreteis de linhas chilenas foram apreendidos.

De acordo com a Lei Estadual 17.201/19, artigo 1º, ‘ficam proibidos o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes compostas de vidro moído conhecido como cerol, bem como a importação de linha cortante e industrializada obtida por meio da combinação de cola madeira, ou cola cianoacrilato com óxido de alumínio, ou carbeto de silício e quartzo moído, ou qualquer produto, ou substância de efeito cortante, independente da aplicação, ou não, destes produtos nos fios, ou linhas, conhecido como linha chilena/linha indonésia, utilizadas para soltar pipas’.

Segundo a Polícia Municipal, o cerol, ou cortante é uma mistura de cola, geralmente de madeira, com vidro moído, ou limalha de ferro (pó de ferro), aplicado nas linhas que são utilizadas em pipas. Ainda de acordo com a Polícia Municipal, a linha chilena chega a cortar quatro vezes mais do que a linha com cerol. Este material, altamente cortante, representa perigo para toda a população e coloca em risco quem utiliza, pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade.