Prefeitura de Caraguatatuba firma convênio para reinserção de reeducandos do CDP no mercado de trabalho

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou, nesta quinta-feira (28), convênio com o Centro de Detenção Provisória (CDP) que visa a utilização de reeducandos, que cumprem pena no regime semiaberto para atuar nos equipamentos públicos da cidade.

Na ocasião, também foi renovada a parceria com a Unidade de Atendimento de Reintegração Social e Cidadania, com os Programas da Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) e a Central de Atenção ao Egresso e Família (CAEF) do município.

A partir de segunda-feira (1º/08), 10 reeducandos iniciam atividade laboral na Secretaria Municipal de Administração, nas áreas de zeladoria e manutenção dos prédios públicos.

O prefeito Aguilar Junior destacou que a parceria com o CDP de Caraguatatuba é de suma importância e já rendeu diversos projetos como a produção de hortaliças e os cursos de qualificação profissional promovidos pelo Fundo Social, em parceria com o Senai.

“É muito bom oferecer novas oportunidades às pessoas e promover de volta a cidadania. O trabalho enobrece o homem e proporciona um retorno positivo à vida em liberdade. Desejo um novo ciclo aos participantes do programa”.

Presente no evento, o secretário estadual da Administração Penitenciária (SAP), coronel Nivaldo César Restivo, parabenizou o município por todas as benfeitorias realizadas ao CDP. “É uma gestão muito envolvida nas ações da SAP, onde todos os esforços unidos geram grandes resultados. Caraguatatuba é um grande exemplo a ser seguido. Parabéns a todos que contribuíram para o empenho das ações e que todos os participantes tenham um futuro promissor”.

A cerimônia também contou com a presença do coordenador das Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, Nestor Pereira Colete Júnior; da coordenadora de Reintegração Social e Cidadania, Carolina Passos Branquinho Maracajá; do diretor executivo da Funap, coronel. Henrique Pereira de Souza Neto; do presidente da Câmara de Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar; do presidente da 65ª Subseção da OAB de Caraguatatuba, Marcelo William Moreira de Lima; da defensora pública Alessandra Pinto da Silva, além de secretários e vereadores municipais.

A cerimônia ocorreu durante a Jornada de Cidadania e Empregabilidade realizada pelo CDP, que oferece aos reeducandos do sistema penitenciário mutirão de ações para fornecer importantes ferramentas na retomada da vida em liberdade. Entre outras atividades oferecidas aos reclusos, estão atendimento jurídico, palestras sobre educação, saúde e serviços executados pelas Centrais de Atenção ao Egresso e Família (CAEFs).

A ideia é promover a recuperação social da pessoa privada de liberdade, por meio da educação, capacitação profissional e da oferta de trabalho.

O diretor técnico do CDP de Caraguatatuba, Alan Carlos Scarabel de Souza, explicou que o projeto prepara o detento em semiaberto para voltar à socialização e que é motivo de orgulho ofertar esta nova chance às pessoas. “Agradeço imensamente a parceria com a Prefeitura que está sempre de portas abertas e nunca se negou a apoiar as nossas ações”, destacou.