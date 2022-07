Prefeitura de Caraguatatuba tem vagas para cursos de hidráulica e elétrica a assistidos pelo CRAS

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, está com vagas remanescentes para cursos de capacitação “Pequenos Reparos – Hidráulica” e “Reparação em Instalações Elétricas Residenciais”, ambos no Núcleo do bairro Ponte Seca.

As atividades começaram na tarde desta quinta-feira (28) e seguem até o dia 26 de agosto. As formações são destinadas a atender o público referenciado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) do município.

As aulas tem carga horária de quatro horas diárias e podem ser feitas por pessoas com 18 anos ou mais, que necessitem de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho.

Os interessados devem se inscrever no seu CRAS de referência, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30. São ofertadas 16 vagas por curso.

Cursos com vagas abertas

Pequenos Reparos – Hidráulica

Data: de 28/07 a 26/08

Horário: das 13h às 17h

Local: Núcleo da Ponte Seca (Avenida José Benedito de Faria, 488 – Ponte Seca)

Reparação em Instalações Elétricas Residenciais

Data: de 28/07 a 26/08

Horário: das 18h às 22h

Local: Núcleo da Ponte Seca (Avenida José Benedito de Faria, 488 – Ponte Seca)