Caraguatatuba inicia obras da 2ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro

As obras da 2ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro, em Caraguatatuba, serão iniciadas neste final de semana.

Para esta fase serão executadas a construção do Centro Administrativo (com banheiros) e do Centro de Exposições, além de deck mirante, calçadas, infraestrutura elétrica e hidráulica.

Os investimentos giram em torno de R$ 3,8 milhões e os recursos são oriundos do DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. A previsão de conclusão é de 15 meses.

A 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro foi entregue em 2020 e contemplou as obras de pavimentação de acesso ao local (cerca de 500 metros), serviços de guias, sarjetas, drenagem, estacionamento e o Teatro de Arena, que conta com palco e arquibancada linear para 350 pessoas.

Além disso, o local recebeu 2.250 metros quadrados de arbustos e rasteiras de paisagismo tropical.