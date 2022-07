CCZ de Caraguatatuba abre nova agenda de castração gratuita para cães e gatos na segunda-feira

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre na próxima segunda-feira (1º/8), 220 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade.

Os interessados podem ir pessoalmente ou entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone (12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem ser castrados.

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e até mesmo para saber se o animal já é castrado.

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários mínimos (R$ 3.636).

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia.