Campus UNITAU Caraguá entra em operação com o curso de Medicina

A Universidade de Taubaté (UNITAU) inicia nesta segunda-feira (1º/8), as atividades do Campus Avançado de Caraguatatuba com as aulas da primeira turma local do curso de Medicina.

Localizado no complexo do Shopping Serramar, o campus recebe 60 estudantes de Medicina neste segundo semestre. “A recepção dos nossos novos alunos será feita com grande carinho e com programação construída para que eles se sintam acolhidos e tenham ideia do que os espera nesse curso que tanto sonharam”, conta a Profa. Dra. Stella Zöllner, diretora do Departamento de Medicina.

A diretora reforça que “o espaço foi preparado de maneira a atender as necessidades pedagógicas do curso, com laboratórios, salas de aula e equipamentos adequados para subsidiar as aulas teóricas e práticas e a convivência com os professores e os demais colegas”. Em relação ao corpo docente, a equipe é formada por professores que também atuam na sede em Taubaté, além de novas contratações.

Os ingressantes serão recebidos, a partir das 8h30, com uma programação especial para apresentação do campus e atividades de integração dos estudantes durante a semana, incluindo visitas a unidades de saúde da Prefeitura de Caraguatatuba e à Casa de Saúde Stella Maris.

Uma das questões que motivou a instalação do campus em Caraguá foi a existência de uma rede de saúde consolidada que permita o desenvolvimento de atividades de estágio e residência médica. A cidade conta ainda com o Hospital Regional do Litoral Norte e com o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), mantidos pelo governo do Estado.

A presença da UNITAU impacta positivamente a cidade com a promoção da saúde da comunidade local a partir da produção de conhecimento científico e da prestação de serviços por meio de projetos de extensão. “Além dos projetos que desenvolvemos em Taubaté e região, também poderemos criar outros que sejam mais adequados à realidade do Litoral Norte”, destaca a Pró-reitora de Extensão, Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa.

O planejamento da Universidade para o campus nos próximos anos ainda conta com a oferta de outros cursos na área de Biociências, como Enfermagem e Psicologia.

Confira a programação da UNITAU para a recepção dos alunos em Caraguatatuba:

Segunda-feira, 1º de agosto

8h30: Boas-vindas

10h: Café da manhã

14h: Palestra remota “A atitude do cuidado no contexto da pandemia da Covid-19”

16h: Mesa redonda “Importância da humanização no atendimento à saúde e da formação humanística”

Terça-feira, 2 de agosto

8h30: Boas-vindas à disciplina de Anatomia

10h: Palestra “Medicina e Oncologia”

14h: Visita às UBSs Casa Branca/Olaria, Centro/ Sumaré, Tinga, Golfinho, Perequê I e Perequê II (alunos serão divididos em grupos)

Quarta-feira, 3 de agosto

Grupo 1

8h30: Visita à Casa de Saúde Stella Maris

11h30: Oficina de Estetoscópio

Grupo 2

9h: Oficina de Estetoscópio

10h30: Visita à Casa de Saúde Stella Maris

14h: Palestra remota “Exercendo a Medicina em Portugal”

16h: Palestra “Conhecendo Caraguatatuba”

Quinta-feira, 4 de agosto

8h: Mesa redonda sobre liderança estudantil

14h: Palestra “Associação Médica e Prática profissional”

16h: Boas-vindas à disciplina de Embriologia

Sexta-feira, 5 de agosto

8h30: Mesa redonda “Conheça os projetos das pró-reitorias de Extensão, de Pesquisa e Estudantil

10h30: Apresentação projetos de extensão: Projeto Saúde Mental, Projeto Rondon e Projeto Ursinho com mediação do Prof. Dr. Fábio de Assis Pinto

14h: Palestra “Medicina e espiritualidade”

16h: Vivência de práticas integrativas em saúde – aula de ioga/meditação na Praia do Centro