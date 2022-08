Festival espera mais de 100 velejadores em Caraguatatuba e tem atrações para toda a família

Além de reunir atletas de todo o Brasil e projetar a cidade no cenário esportivo nacional, o 1º Festival de Vela de Caraguá, que ocorre de 5 a 7 de agosto, terá o Circuito Pé na Areia como um dos destaques da programação, contando com atrações culturais e atividades de lazer para toda a família. A estrutura do evento será montada na Praça da Cultura, no Centro.

O festival realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), contará com a participação de mais de 10 classes da vela, incluindo competições nas categorias Fórmula Kite, Kitesurf Bidirecional, IQFoil, Dingue, ILCA, Optimist, Hobie 14 e 16, Snipe, Raceboard, Formula Foil, Holder, Openbic, Tempo e Bico de Proa. A cerimônia de abertura está marcada para as 11h30 de sexta-feira (5).

Nesta primeira edição, o torneio terá uma série única com seis regatas programadas para todas as classes convidadas. A ideia da CBVela é unir atletas jovens e experientes em uma única competição com o objetivo de fomentar o esporte entre os iniciantes e o público local. O torneio espera receber mais de 100 velejadores de todo o País.

A atração irá se juntar ao Circuito Pé na Areia, programa de incentivo ao esporte e cultura promovido pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, para oferecer uma agenda recheada de atrações gratuitas, incluindo atividades em 14 modalidades esportivas para todas as idades, além de apresentações teatrais e musicais.

Na programação do Circuito, que ocorre no sábado (6) e domingo (7), o público poderá vivenciar práticas como vôlei e tênis de praia, futevôlei, frescobol, badminton e futebol de areia. E mais, aulas de zumba, yoga e Tai Chi Chuan, oficina de capoeira e slackline, jogos de tabuleiro e de mesa, e uma caminhada com percurso de 3 km pelas ruas do Centro.

Para participar das ações, basta comparecer na arena do evento, no período das 9h às 17h. No caso da caminhada, que ocorre no sábado, às 8h, é preciso realizar inscrição prévia no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. A partir das 15h iniciam-se as atividades culturais de teatro e shows musicais.

Durante o festival, ainda serão realizados passeios náuticos gratuitos, oferecidos com o objetivo de promover a modalidade e levar mais conhecimentos sobre as categorias de vela. O evento também contará com praça de alimentação e estrutura completa para receber o público.

Inscrições para o Festival de Vela continuam

Os competidores elegíveis para o 1º Festival de Vela de Caraguá podem se inscrever até a próxima sexta-feira (5), exclusivamente, por meio de formulário eletrônico no link https://forms.gle/p2VfBBaWvmtqorf17. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail eventos@cbvela.org.br.



Programação

1º Festival de Vela de Caraguá

5 de agosto (sexta-feira)

11h30 – Cerimônia de abertura

12h – Reunião de participantes

13h – Regatas de todas as classes

6 de agosto (sábado)

11h – Regatas



7 de agosto (domingo)

11h – Regatas

16h – Premiação dos atletas



Circuito Pé na Areia

6 de agosto (sábado)

7h – Retirada de kits da Caminhada

8h – Caminhada (saída da Praça da Cultura)

9h às 17h – Atividades esportivas e de lazer

13h – Oficina de Pintura de Rosto

15h – Apresentação teatral: “A Menina da Cabeça de Bola” – Grupo Teatro da Neura – LIVRE (L)

16h – Apresentação musical: Lua & Rodrigo (MPB)

17h20 – Apresentação musical: grupo US’KARAS (Pagode)

18h – Apresentação musical: banda Kazzoo (Pop rock)

19h30 – Apresentação musical: PH Pedro Henrique (Sertanejo)



7 de agosto (domingo)

9h às 17h – Atividades esportivas e de lazer

13h – Oficina de Pintura de Rosto

14h30 – Apresentação teatral: “A Quase Morte de Zé Malandro” – Grupo Fantochia – LIVRE (L)

15h30 – Apresentação musical: Junior Paoli (Pop rock e MPB)

16h50 – Apresentação musical: João Marcos (Sertanejo)

18h – Apresentação musical: banda Kazzoo (Pop rock)

19h30 – Apresentação musical: PH Pedro Henrique (Sertanejo)

Serviço

1º Festival de Vela de Caraguá

Data: de 5 a 7 de agosto (sexta a domingo)

Local: Praia do Centro (próximo à Praça da Cultura)

Informações: eventos@cbvela.org.br

Circuito Pé na Areia

Data: de 6 a 7 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 21h (atividades até às 17h)

Local: Praça da Cultura – Centro

Informações e inscrições: www.circuitopenaareiaoficial.com.br