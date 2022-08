Curso de medicina da UNITAU tem início em Caraguatatuba

Caraguatatuba inicia uma nova história nesta segunda-feira (1º/08). O que no passado era um sonho, hoje se torna realidade com o início das atividades do curso de medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU). O prefeito Aguilar Junior deu boas vindas aos 60 alunos nesta manhã, ao lado da Reitora da UNITAU, Profa. Dra. Nara Fortes.

A recepção dos calouros ocorreu no complexo do Shopping Serramar, instalado para receber a Universidade, após dois anos de muitas tratativas. O prefeito Aguilar Junior destacou a sensação como desafiadora. “Após muitos diálogos e obstáculos, chegamos aqui hoje. É uma realidade que marca Caraguá e sua referência na área da saúde”, disse.

Aos alunos, Aguilar Junior destacou o município como acolhedor e hospitaleiro. “É uma cidade fantástica, com movimento o ano todo. Vocês vão se apaixonar por Caraguá e pelo Litoral Norte. Vocês estão em uma cidade e uma universidade de referência. Parabéns a todos e sejam muito bem vindos”.

A Reitora Profa. Dra. Nara Fortes disse ser um sonho realizado para a instituição e para os alunos e salientou a parceria com a Prefeitura. “Foi um espaço desenhado, pensado e construído para vocês, graças à estrutura que o município oferece para realização das atividades de estágio e residência, nas unidades de saúde e hospitais de referência. Bem vindos à Unitau!”.

Na ocasião, os alunos foram presenteados com jaleco e estetoscópio cedido pela Prefeitura de Caraguatatuba. Primeira a chegar ao Campus, Julia Ribeiro Schmidt, de 18 anos, estava realizada em usar os equipamentos. Ela que é de Paraisópolis (MG), contou que foi um sentimento de realização. “Estava ansiosa para esse dia chegar, é um sonho sendo realizado, ainda mais nesta cidade que tanto amo”, destacou.

Com aproximadamente 2 mil km de distância, Nelson Francisco Filho, de 17 anos, saiu de Palmas (TO), em busca do seu objetivo. “Estou muito feliz de iniciar a realização do meu sonho. Desde criança tenho essa vontade e hoje realizá-lo nesta linda cidade é ainda melhor”.

Morador de Caraguatatuba, Guilherme da Silva dos Santos, de 24 anos, é enfermeiro, mas sempre teve como inspiração a medicina. Ele contou que em 2012 visitou uma feira de profissões da Unitau, onde o desejo pelo curso só aumentou. “Hoje inicio mais um sonho e melhor ainda na minha cidade. É uma emoção muito grande. Estou muito feliz”.

Durante a semana, os alunos terão uma programação diversificada com palestras, oficinas e visitas às unidades de saúde da cidade.

O planejamento da Universidade para o campus nos próximos anos ainda conta com a oferta de outros cursos na área de Biociências, como Enfermagem e Psicologia.