Grupo de refugiados ucranianos visita Ubatuba no fim de semana

Um grupo com 10 refugiados ucranianos chegou a Ubatuba na sexta-feira (29) para passar o final de semana e visitar o município. Os ex-moradores de cidades entre Kiev e Mariupol chegaram ao Vale do Paraíba em março de 2022, recebendo o suporte de uma igreja evangélica.

Dênis Ronaldo Pinto é morador de Ubatuba e apoiador desse tipo de iniciativa, ajudando a viabilizar a vinda do grupo à Capital do Surfe. Segundo ele, foi possível visitar a praia da Maranduba e o morro do Emaús, que fica na região do alto do Sertão da Quina – de onde é possível avistar todo o bairro e até mesmo um pedaço do mar.

“Lá, eles puderam tirar umas fotos na ponte sobre algumas pedras e o rio. Também paramos próximo à cachoeira do Corrêa, que fica no mesmo bairro. O objetivo de termos viabilizado da vinda deles foi oferecer um pouco de lazer e alegria a pessoas que passaram por momentos muito difíceis e dolorosos, como a guerra”, explicou Pinto.

Para apoiar a iniciativa de cunho social, a Companhia de Turismo de Ubatuba (Comtur) ofereceu a isenção de taxa de transporte (van), consolidando mais uma ação de responsabilidade social no Município.