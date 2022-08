Motoclubes realizam evento e arrecadam 1500 litros de leite longa vida em Ubatuba

Unir paixão à solidariedade. Esse foi o intuito da exposição de veículos antigos realizada na praça de eventos da avenida Iperoig no último domingo (31). A ação faz parte da Campanha Leite Solidário e é fruto da união dos motoclubes, Selvagens, Traidores, Traya, Catedral, AMM, Insanos juntamente com o Clube do Carro Antigo de Ubatuba.

A iniciativa ainda contou com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Turismo e da Fundação de Arte e Cultura – Fundart. No Local, ficaram expostos cerca de 40 veículos antigos de diversas marcas e modelos e, ainda, 80 Motocicletas nas mais variadas categorias ( street, custom, chopper, maxitrails e roadster).

Após um comboio pela orla central de Ubatuba, os carros e motos permaneceram expostos na avenida, local onde também foram recebidas as doações de leite longa vida, totalizando 1500 litros, que serão entregues às seguintes entidades beneficentes: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ubatuba, Guarda Mirim e Associação de Pais do Espectro Autista de Ubatuba (Apeau).

A organização também agradeceu o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), das empresas que foram postos de arrecadação, ao apoio da prefeitura e à população de Ubatuba pelas doações. Quem desejar continuar com a colaboração pode realizar a entrega diretamente às instituições beneficiadas.