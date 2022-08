Fundaci abre inscrições para Oficinas Culturais no PEII do Itaquanduba

A Fundação Arte e Cultura de Ilhabela (Fundaci) segue com as inscrições abertas para as Oficinas Culturais e agora com vagas para novos alunos no Polo de Educação Integrada de Ilhabela (PEII) do Itaquanduba. Recentemente a Fundação abriu vagas na E.M José Benedito localizada no Reino, que ainda segue com as inscrições abertas para as aulas.

As Oficinas Culturais são abertas a toda a população e as modalidades oferecidas são: Ballet, Dança de Rua, Teatro, Violão, Violino, Saxofone, Trompete, Trombone, Clarinete entre outros instrumentos musicais dentro do projeto Orquestra.

A Fundaci tem por objetivo levar a arte e cultura para dentro dos bairros, principalmente os mais populosos, um papel fundamental que o Maestro Jota vem trabalhando para colocar em prática. Dois dos principais resultados das oficinas são a Camerata e o Projeto Sinfônico, nos quais os alunos das oficinas que manejam instrumentos de cordas friccionadas (violino, viola de arco e violoncelo) são inseridos após um período de aprendizado.

Para se inscrever, os interessados devem procurar a sede da Fundaci localizada na Rua Dr. Carvalho, Vila, 80, das 10h às 18h. As inscrições também podem ser realizadas por meio do site: https://fundaci.org/inscricoes/. Para participar das aulas na E.M José Benedito, as inscrições podem ser realizadas na escola ou na Fundaci. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3896-1747.