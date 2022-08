Lutadora Maria Eduarda, de Caraguatatuba, vence competição de Muay Thai em São Paulo

A atleta da Prefeitura de Caraguatatuba e da Secretaria de Esportes e Recreação, Maria Eduarda, de 19 anos, conquistou mais uma vitória pelo Muay Thai no último domingo (31/07).

A lutadora disputou um dos principais campeonatos da modalidade no Brasil, o War Muay Thai Fight, realizado em Santo Amaro (SP).

Maria Eduarda foi campeã por decisão unânime contra a atleta Lediane Gabrielle, de Piracicaba, que vinha em uma crescente sequência de vitórias e estava invicta.

“Estou muito feliz com minha performance, agora é treinar duro para subir no ranking do circuito nacional”, comenta Maria Eduarda, que no mês de julho fez sua estreia no LFA 136, celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA de MMA.

A atleta caraguatatubense agora se prepara para lutar no dia 4 de setembro no Portuários Stadium, maior stadium do circuito nacional de Muay Thai, localizado em Santos, com objetivo de subir no ranking para disputar seu primeiro cinturão.

Muay Thai

O projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, promovido na cidade através da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece, gratuitamente, a prática do Muay Thai para pessoas a partir dos 7 anos de idade.

É possível fazer sua pré-inscrição nessa e outras 28 modalidades esportivas no município através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se dirigir ao Cemug, localizado na Avenida. José Herculano, n° 50.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de cópia do atestado médico.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF.

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos Ciases “Adhemar Pereira de Barros”, no Travessão, e “Wilson Francisco Valente”, no Sumaré, também de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.