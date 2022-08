Mosaicos de pedras portuguesas do Calçadão Santa Cruz recebem ações de recuperação

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), realizou nesta quarta-feira (3), a recuperação dos mosaicos de pedras portuguesas do Calçadão Santa Cruz, um dos principais pontos comerciais do Centro.

A equipe é composta por quatro colaboradores que estão realizando a manutenção por todo calçadão, nos pontos necessários e obstruídos.

Com a conclusão da recuperação das pedras do Calçadão Santa Cruz, no Centro, a mesma equipe concentrará suas ações nas calçadas e acessos da Prainha.