Prefeitura de Caraguatatuba dá início às obras do Enrocamento do Rio Juqueriquerê e consolida um marco para a cidade

As obras do enrocamento do Rio Juqueriquerê, um dos maiores projetos de drenagem de Caraguatatuba, foi iniciado na manhã desta quarta-feira (3) com a colocação das pedras que formarão o molhe norte, na barra do rio.

O evento contou com a presença do prefeito Aguilar Junior, dos secretários de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Leandro Borella e Marcel Giorgeti, além do diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ronaldo Cheberle, que acompanharam o descarregamento do primeiro caminhão com as pedras.

O momento representa um marco e legado para a história da cidade, uma vez que o enrocamento é uma promessa desde o começo da gestão e um dos maiores projetos de drenagem, com investimento superior a R$ 42 milhões.

A colocação dos molhes tem por objetivo impulsionar o sistema de drenagem existente no município, além de, proporcionar melhores condições à comunidade pesqueira, a qual utiliza o rio como meio de subsistência.

Por isso, o prefeito batalhou pela liberação do projeto. “É uma obra grande e complexa, que precisou de muito estudo para que o projeto pudesse finalmente sair do papel. E esse é só o começo, a partir de agora serão 16 mil viagens de caminhão para transportar as pedras e finalizar os muros norte e sul”, disse.

A obra fará a ligação do Rio Juqueriquerê com o mar, na praia das Flexeiras, por meio de dois molhes (muros de pedra) que serão montados paralelamente ao longo de 1.366 e 1.204 metros de comprimento, respectivamente. Cada muro terá 1,5 metro de profundidade.

O serviço começou pelo molhe norte, com 1.204 metros de extensão, e é feita a preparação do terreno e a base para receber o empilhamento de pedras na faixa de areia.