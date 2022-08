Caraguatatuba realiza 1º Fórum para discutir a causa animal neste sábado

Com objetivo de discutir e contribuir com as ações da causa animal no município, principalmente no que diz respeito à saúde pública, a Prefeitura de Caraguatatuba e a Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara Municipal (CAR) promovem neste sábado (6), às 14h, no Teatro Mário Covas, o 1º Fórum referente a políticas públicas destinadas à saúde animal.

Para participar os interessados devem se inscrever previamente no endereço: https://forms.gle/Nz9PT2rjenrLvpJe7 e enviar sugestões. O evento é aberto ao público, principalmente para ONGs de proteção animal e apoiadores da causa.

O prefeito Aguilar Junior destaca que o Fórum é uma oportunidade para exposição e debates de opiniões entre Poder Público e sociedade civil. “Participem, levem sugestões e juntos vamos propor as melhores estratégias no atendimento dos nossos pets”.

O 1º Fórum terá palestras com a procuradora municipal, Dra. Maiza Aparecida Gaspar Rodrigues, com o tema ‘Abordando a parte jurídica referente a políticas públicas e saúde animal; com o veterinário e coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Guilherme Garrido, sobre ‘Qual é a atribuição do CCZ X Hospital Veterinário’; com a representante da ONG Anjo de Patas, Marcia Regina Danese, sobre ‘Proteção animal, perspectivas e desafios’; com a médica psiquiatra, Drª Silvia Regina Scolfaro, com tema ‘Saúde Animal x Crueldade Animal, onde será abordado sobre pessoas acumuladoras, zoofilia e maus-tratos de animais diversos e, para finalizar, a médica veterinária, Dra. Yasmin Fonseca, que abordará sobre ‘Educação para Saúde Animal como Castração, Bem-estar e Posse Responsável’.

Segundo o presidente da CAR, vereador Marcos Kinkas, o encontro visa também debater sobre a construção do hospital veterinário e sua viabilidade. “Queremos dialogar com a comunidade sobre seus benefícios e compartilhar os propósitos de viabilização econômica social”, disse.

O prefeito conta com a participação de todos interessados no tema. “Queremos conhecer essas pessoas e criar uma rede de comunicação para estreitar os relacionamentos entre o Poder Público e os apoiadores de forma eficaz”, reforçou.

Serviço

Dia: 6 de agosto – sábado

Horário: 14h

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187 – Indaiá)