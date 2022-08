Semana Internacional de Vela aquece turismo e economia de Ilhabela em julho

A 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela marcou de forma positiva o início do segundo semestre na cidade, dando sequência aos ótimos resultados obtidos pelo turismo nos primeiros seis meses de 2022. Além de ter atingido a expressiva marca de 1 milhão de turistas no ano, somente em julho 160 mil pessoas visitaram Ilhabela, 21% a mais que no mesmo período do ano passado e 12% maior que a média alcançada em 2019. A taxa de ocupação hoteleira de 69% foi a melhor registrada no mês de julho nos últimos 10 anos. De acordo com o observatório de Turismo da cidade, com o movimento, foram injetados R$ 35 milhões na economia de Ilhabela.

O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, comemora os bons resultados: “o turismo é a nossa indústria, precisamos gerar atrativos para fazer rodar a economia, gerando trabalho e renda para quem vive aqui. Os resultados estão aí, mostrando que estamos cumprindo o compromisso de reativar a economia de Ilhabela”.

No mar, mais de 200 velejadores competiram durante a Semana de Vela de Monotipos e cerca de 115 barcos e mais de mil atletas participaram da Semana Internacional de Vela. Em terra, o Race Village, com sua extensa programação que incluiu shows musicais, apresentações de DJ’s, sessões de cinema, espaço kids, exposições culturais, mostras de dança da Fundaci, piscina de nautimodelismo, tours guiados gratuitos, palestras e atividades lúdicas, recebeu a visita de 160 mil turistas e moradores.

Outro destaque foram os oito roteiros oferecidos gratuitamente nos tours guiados entre os dias 15 e 31 de julho, envolvendo observação de aves, trilhas para cachoeiras e contemplação do pôr-do-sol. Aproximadamente 800 pessoas de diferentes localidades se inscreveram nos passeios, o que indica a qualidade do público que esteve na cidade. Além de muitos moradores, procuraram os tours pessoas de todas as cidades do Litoral Norte, Baixada Santista, São Paulo (Capital), cidades do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba e de outros 7 Estados brasileiros (Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Piauí e Rio Grande do Sul). O público estrangeiro também marcou presença com turistas de seis países: Argentina, Chile, Venezuela, Espanha, França e Alemanha.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, destaca a força de Ilhabela como destino turístico. “Estamos tendo sucesso em mostrar que Ilhabela não é somente um destino de sol e praia, pois os ótimos resultados alcançados em pleno inverno indicam isso. Somos um destino de natureza e a Capital Nacional da Vela, as pessoas estão redescobrindo o arquipélago e conhecendo as diferentes experiências que a cidade tem a oferecer. Isso resultou num dos melhores primeiros semestres para o turismo nos últimos anos e o mês de julho mostra que temos tudo para 2022 se consolidar como um ano excepcional. Ilhabela está se destacando, assim, ganha a economia, ganham os moradores e também quem nos visita”, finaliza.