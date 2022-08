Caraguatatuba promove, neste sábado, ‘Hora do Mamaço’ para incentivar o aleitamento materno e a rede de apoio

Após dois anos sem o evento presencial, a Prefeitura de Caraguatatuba retoma neste sábado (6) a ‘Hora do Mamaço’, com objetivo de chamar atenção da sociedade para importância do aleitamento materno. A ação será realizada às 15h, no Shopping Serramar, e integra a programação da campanha ‘Agosto Dourado’.

Podem participar mulheres que estejam amamentando, gestantes e todos apoiadores da causa, sem necessidade de inscrição prévia.

Segundo a enfermeira e coordenadora do Centro de Atendimento Materno Infantil e do Banco de Leite Humano, Ana Cláudia Tripac, a amamentação traz diversos benefícios ao bebê e à saúde da mulher. “O leite materno é o melhor alimento para a criança, é completo, reduz o risco de doenças respiratórias, gastrointestinais e alergias e ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança”, destaca.

Para a mulher, Ana Cláudia explica que quem amamenta tem menos risco de desenvolver câncer de mama, ovário e depressão pós-parto, além de estreitar os laços entre mãe e filho.

Programação

A Campanha também promove um concurso fotográfico virtual com o tema ‘Fortalecer a amamentação, educando e apoiando’. As fotos devem ter como foco a integração com a educação. Além da imagem da mãe e da criança, são aceitas fotos com auxílio de familiares e profissionais da saúde.

Para concorrer deve ser enviada uma foto que representa todo apoio que recebeu ou realizou durante o período de amamentação. A imagem deve ser enviada para o whatsapp (12) 99653-6205, no período de 01/08/2022 a 15/08/2022. Para a foto ser validada ela precisa estar de acordo com o tema.

A fotografia mais curtida ganhará uma sessão de fotos com a fotógrafa voluntária Dani Campos. A fotografia mais comentada irá receber um dia de beleza no salão de beleza Esmalteria Caiçara. E a foto mais compartilhada se beneficiará de um jantar com direito a um acompanhante no restaurante Mar e Terra.

A partir das 9h do dia 16 de agosto será publicado um álbum com as fotografias recebidas e a votação se encerrará às 12h do dia 31 de agosto. O resultado será publicado nos canais oficiais da Prefeitura no dia 01 de setembro, às 9h. Ao enviar as fotografias, os participantes cedem gratuitamente à Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e fotógrafa voluntária Dani Campos, o direito de uso de imagem para qualquer outra publicidade relacionada ao tema.

No dia 8 de agosto (segunda-feira), das 8h às 17h, será realizado o 4º Fórum de Aleitamento Materno, no Teatro Mário Covas. Para participar é necessário se inscrever no link: https://www.sympla.com.br/4-forum-de-aleitamento-materno-de-caraguatatuba__1660953.

Confira a programação:

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura oficial

9h – Tema: “Fortalecer a amamentação. Educando e Apoiando” – Palestrante: Dr. Yechiel Moises Chencinski – Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP – São Paulo. Residência Médica em Pediatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Membro afiliado da WABA. Multiplicador de Curso Oficial do Ministério da Saúde para Equipes de Saúde da “Avaliação do Frênulo Lingual em Recém-Nascido”. Membro da Câmara Técnica de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Coordenador do livro “Aleitamento Materno na Era Moderna. Vencendo Desafios” da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Cocriador da Iniciativa Consultório Amigo da Amamentação. Criador e gerenciador do Movimento Eu apoio leite materno.

10h – Vivência de Dança Circular com Enfª Obstetra e focalizadora Carla Bruço, Cristiane Rezende e Mara Rojo.

10h30 – Tema: “Apoio à amamentação no contexto da prematuridade” – Palestrante: Dr. Fábio Ichiy – Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, fez residência médica em Pediatria e Neonatologia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – FMRP – USP. É pediatra no Hospital Santos Dumont – Caraguatatuba desde 2015, Neonatolgista desde 2014 na Casa de Saúde Stella Maris e coordenador da UTI Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris desde 2019.

11h30 – Apresentação campanha de doação de leite materno

12h – Intervalo para o almoço

13h – Recredenciamento

13h30 – Tema: “Banco de Leite Humano” – Palestrante: Enfª Ana Cláudia Ferreira de Oliveira Tripac – Enfermagem Pediátrica e neonatal pela faculdade Albert Einstein. Funcionária pública em Caraguatatuba desde 2009 onde colaborou com a fundação e implantação do CEAMI e Banco de Leite Humano de Caraguatatuba, capacitada pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano com o curso de processamento e controle de qualidade do leite humano.

14h – Mesa redonda: Desafios dos profissionais de saúde em promover a amamentação – Mediadora: Enfª Ana Cláudia F. Oliveira Tripac; Gustavo Alexei Boher Lopes – Secretário de Saúde de Caraguatatuba – médico; Derci Andolfo- Secretária Adjunta de Saúde de Caraguatatuba, formação farmacêutica; Dra. Maira Mendonça Lobo – Pediatra Responsável Médica do BLH; Dr. Luiz Ferraz – Organização João Marchesi; Enfª Ana Carolina Martins Bueno – Casa de Saúde Stella Maris; Enfª Alexandra Freitas – Coordenadora da Atenção Básica.

15h30 – Tema: “A Importância do apoio durante a gestação e amamentação” – Palestra: Samara Aguilar, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba.

16h30– Apresentação cultural e encerramento.