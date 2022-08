Fundação de Saúde de São Sebastião abre concurso público para médicos generalistas e especialistas

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), está com inscrições abertas para o Concurso Público nº 01/2022, destinado ao provimento de vagas para os cargos de médico clínico geral (generalista) e das seguintes especialidades: geriatria, ginecologia, infectologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psiquiatria, radiologia/ultrassonografia, reumatologia e urologia.

Estão sendo ofertadas 27 vagas, com contratação pelo regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e rendimentos de até R$ 20.205,14 para 40 horas semanais, sendo: salário-base de R$ 11.661,85; gratificação por produtividade de até 70% do salário-base, chegando a R$ 8.163,29; e cesta básica no valor de R$ 380,00, para atuar na Atenção Básica nas Unidades de Saúde da Família.

As inscrições devem ser feitas via Internet, no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br, até o dia 12 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 55,00. O concurso será conduzido pela empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda.

As provas serão realizadas em São Sebastião, sendo a data prevista 4 de setembro. Os locais e horários serão comunicados oportunamente em Edital de Convocação para as Provas Objetivas, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal (acesso pelo site oficial da Prefeitura) e divulgado através dos endereços eletrônicos www.concursosrbo.com.br, www.fspss.org.br e www.saosebastiao.sp.gov.br.

A avaliação será composta por questões objetivas e de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 15 de Políticas de Saúde e 15 de Conhecimentos Específicos.