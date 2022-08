Mesatenista de Caraguatatuba conquista medalha de ouro e prata em competição no Rio de Janeiro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, participou no final de semana do TMB Challenge Plus, no Rio de Janeiro. Dos três atletas do município que participaram da competição, o grande destaque foi Gisele Cunha.

A Mesa Tenista conquistou uma medalha de Ouro na categoria Rating E feminino e prata no Absoluto C. O torneio reuniu as principais equipes e atletas de Tênis de Mesa do Brasil.

“Torneio muito bom, gostei muito dos meus jogos e resultados. Consegui realizar um dos meus objetivos que era alcançar o lugar mais alto do pódio e graças a Deus consegui. Estou me sentindo bem mais confiante”, relata Gisele Cunha, de 18 anos.

Outro competidor de Caraguatatuba que foi destaque na competição, foi o paratleta Marcelo Santos, que conquistou a medalha de bronze na Categoria Classe 08.

Tênis de Mesa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, através do Projeto Nova Onda, oferece, gratuitamente, a prática de Tênis de Mesa no município. A modalidade é ofertada na Colônia de Férias João Cléofas, Ciase Sumaré e Ciase Travessão. Podem participar munícipes a partir dos 6 anos.

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF.