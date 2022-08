Prefeitura de São Sebastião abrem inscrições on-line para vagas de estágio a partir do dia (09)

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Administração (SECAD), Departamento de Recursos Humanos (DRH), em parceria com o Centro Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu inscrições on-line para o processo seletivo público de estagiários 2022, nível técnico e superior, a partir do dia (09), até às 12h do dia (22), somente pelo site: www.ciee.org.br, incluindo sábados, domingos e feriados.

Ao acessar a página oficial (www.ciee.org.br), os candidatos devem clicar no acesso ‘estudantes’, localizar na lista de ‘processos seletivos’ o logotipo da Prefeitura de São Sebastião, e clicar novamente.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar dados pessoais e escolares válidos. Caso declare alguma informação errada, a correção poderá ser feita, desde que exclua a inscrição e refaça dentro do período determinado no edital e não tenha iniciado a prova on-line.

Após o término da inscrição, não será realizada nenhuma correção nos dados declarados.

Quanto aos benefícios, os valores do bolsa auxílio são R$ 1.475,00 para nível superior e R$ 1.212,00, nível técnico, ambos com jornada de 30 horas semanais. O auxílio transporte corresponderá ao itinerário pertinente a necessidade do estagiário.

Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.ciee.org.br.