Banco de Alimentos de Caraguatatuba distribui quase 2t de alimentos para entidades de assistência social em julho

O Banco de Alimentos de Caraguatatuba recebeu, em julho, 1.809,5 kg de alimentos, doados pela Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), Laticínios Litoral Norte, feiras livres e apreensões de feita pela Polícia Ambiental Marítima.

Os alimentos foram encaminhados às 14 instituições parceiras do Banco de Alimentos e beneficiaram mais de 2 mil pessoas. São elas: Acalento, Renascer, Comunidade Emanuel, Caminho da Esperança, Restitui, Casa Beija-Flor, Caraguá Melhor, Vida Nova, Refúgio em Cristo, Divina Providência, Instituto Pró+Vida, Vila Vicentina e Casa de Acolhida e Centro de Detenção Provisória (CDP).

Inaugurado em 2017, o principal objetivo do Banco de Alimentos é combater o desperdício, por meio de parcerias com comércios da cidade e contribuir com a redução da insegurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Parcerias

Os produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em fazer doações podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a parceria, por meio do telefone 3883-6548 ou pelo e-mail: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou diretamente no local, na Avenida Ministro Dílson Funaro, 287, bairro Jardim Britânia.