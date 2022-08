‘Capacita Bertioga’ abre mais 50 vagas para curso gratuito de turismo

A Prefeitura abrirá mais 50 vagas para cursos gratuitos na área de turismo através do programa ‘‘Capacita Bertioga’’.

As inscrições para o curso de “Espanhol Básico para Atividades Turísticas” começam na segunda-feira (8) e para a “Formação de Barista: Preparo de Cafés e Técnicas de Latte Art” no dia 15.

Os interessados podem se inscrever através do site www.bertioga.sp.gov.br/cidadao ou na Vila do Bem Centro. No local, as inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, exceto pontos facultativos e feriados.

Para se inscrever, os candidatos devem ter acima de 18 anos, ensino médio completo, morar em Bertioga e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Este módulo do Programa terá ainda os cursos de “Formação Básica para Bartender”, “Técnicas de Garçom e Garçonete” e “Excelência e Gestão no Atendimento em Serviços Hoteleiros”. As inscrições devem ser abertas em setembro e outubro (confira o cronograma abaixo).

Para Mariana Sousa, secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, a capacitação cria um novo cenário para o mercado de trabalho. “Com os cursos, capacitamos os jovens para o mercado e também criamos novas oportunidades para o empreendedorismo local”, destaca.

Capacita Bertioga

O Capacita Bertioga é o maior programa de qualificação profissional gratuita da Cidade. A iniciativa visa à qualificação profissional da população, bem como fomentar a geração de emprego e renda.

Cronograma de Inscrições e Aulas

Espanhol Básico para Atividades Turísticas

Inscrições: 08 a 26 de agosto

Período de aulas: 5 a 28 de setembro, das 19 às 22 horas;

Formação de Barista: Preparo de Cafés e Técnicas de Latte Art

Inscrições: 15 de agosto a 2 de setembro

Período de aulas: 12 a 28 de setembro, das 14 às 17 horas;

Formação Básica para Bartender

Inscrições: 5 a 23 de setembro

Período de aulas: 3 a 11 de outubro, das 14 às 17 horas;

Técnicas de Garçom e Garçonete

Inscrições: 5 de setembro a 23 de setembro

Período de aulas: 3 a 12 de outubro, das 14 às 17 horas;

Excelência e Gestão no Atendimento em Serviços Hoteleiros

Inscrições: 19 de setembro a 7 de outubro

Período de aulas: 17 a 28 de outubro, das 14 às 17 horas.