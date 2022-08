EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS

Processo Digital no: 1000311-18.2022.8.26.0126

Classe: Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinária

Requerente: Colégio Imperatrice Ltda – Me

Requerido: Caio Mercier Rodrigues de Aguiar e outros

2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA-SP.-

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, AUSENTES INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Usucapião – Usucapião Extraordinária, PROC. No 1000311-18.2022.8.26.0126. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, AUSENTES INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS que o(a) COLÉGIO IMPERATRICE LTDA – ME, inscrito no CNPJ/MF no 09.065.987/0001-05, com sede na Avenida Maranhão, no 20, Jardim Primavera, Caraguatatuba – SP, move uma Usucapião – Usucapião Extraordinária contra CAIO MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR E OUTROS, objetivando seguinte: Tem-se que a Autora possue o imóvel localizado a Rua Ilhabela, lote 22, Quadra 06, Bairro Sumaré, há mais de quinze anos, por si e seus antecessores conforme dispõe os artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil. Valor da causa de R$ 116.113,66 em 24 de janeiro de 2022, CITAÇÃO para os atos e termos da ação proposta, bem como ficam devidamente INTIMADOS os terceiros interessados ausentes incertos e desconhecidos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a conta dos 30 dias do prazo deste edital, contestem o feito sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados. Será o presente por extrato afixado e publicado na forma da lei. Caraguatatuba/SP, 05 de maio de 2022. Eu, João Fortunato Pereira Neto, Escrevente, digitei.