Bertioga é o melhor destino para os aventureiros

O fim de semana chega rápido e com ele vem a vontade de dar uma pausa na rotina para desfrutar de um passeio que envolva aventura e natureza. Nada melhor que fazer uma trilha e ter contato com paisagens paradisíacas. Bertioga é lugar ideal para esse tipo de diversão. Não é por acaso que o Município conquistou o prêmio Top Destinos Turísticos 2021 na categoria “Ecoturismo”.

A cidade tem 12 trilhas com diferentes graus de dificuldade que permitem a prática de esportes. Entre as mais visitadas estão às trilhas de Guaratuba, D’água, Itaguaré, Torre 47 e Complexo Vale Verde, dentre as 12 opções de trilhas existentes em Bertioga.

Trilha de Guaratuba

A trilha possui grau de dificuldade médio e com extensão aproximada de 8300 metros com tempo estimado de 6 horas (ida e volta). Esta trilha é cheia de encantos, com riachos, poços, cascata, pequenas praias fluviais, além de encontrar uma grande diversidade de vegetação.

Trilha D’água

A trilha possui nível de dificuldade baixa a médio, com extensão aproximada de 6300 metros e com tempo estimado de 5 horas (ida e volta). O Passeio permite conhecer o processo de mudança da vegetação da Mata Atlântica, passando pelo manguezal, restinga, mata palutosa, de encosta e ombrófila densa. Ainda é possível conhecer a linha férrea da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxantuba. Complementa o passeio a travessia de barco pelo Rio Itapanhaú na ida e na volta e com um banho no poço de águas cristalinas ao final da trilha.

Trilha Itaguaré

A trilha é bastante visitada e de fácil acesso, seu grau de dificuldade é baixo com extensão 2200 metros e com tempo estimado de 2 horas (ida e volta). Proporciona passeios planos sobre a areia e frondosa vegetação, além de corridas e incursões pedagógicas. O Ponto especial é a foz do Rio Itaguaré com o oceano que a cada mês muda o seu desenho. O lugar é ideal para observação de aves (birdwatching), fotografia da natureza e banho de rio junto ao oceano.

Trilha Torre 47

Próximo do Centro, com grau de dificuldade médio a alto, com extensão aproximada de 5000 metros, com tempo estimado de 4 horas (ida e volta), a trilha passa pela famosa Ponte da Banana e adentra na vegetação da mata atlântica e restinga, Além de contemplar diferentes ecossistemas, o visitante tem como opções de lazer belas cachoeiras e piscinas naturais. O lugar é ideal para rapel, trekking, observação de aves (birdwatching), fotografia da natureza e banho de rio, cachoeira e poço de água cristalina.

Complexo Vale Verde até Véu da Noiva

Com grau de dificuldade alto e extensão de 18000 metros, tempo estimado de 10 horas (ida e volta). A trilha dá acesso à maior cachoeira da região, também conhecida como Cachoeira do Elefante. O percurso inicia na Casa de Pedra e permeia parte do Rio Itapanhaú, passando por diversas prainhas e poções para banho e mergulho nas águas límpidas em poços formados entre as rochas. Além da paisagem deslumbrante, é possível praticar atividades como trekking, rafting, canoagem, boiacross.

VISITAÇÃO

O acesso aos locais é restrito e, para a segurança dos visitantes, é necessário o acompanhamento de monitores de turismo autorizados pela Prefeitura e Fundação Florestal.

As visitas podem ser agendadas por uma das associações:

ABECO – Associação Bertioguense de Ecoturismo – (13) 99728-9614 (Ligação e WhatsApp) / e-mail: _abecotur@gmail.com / Instagram: @abecotur

AMOLB – Associação dos Monitores Locais de Bertioga – (13) 99786-7426 / 99701-6451 (apenas WhatsApp)/ e-mail: monitores_bertioga@hotmail.com / Instagram: @monitores.bertioga

As associações também possuem outros profissionais e empresas associadas que prestam serviços de canoagem, rapel, observação de aves, dentre outros