Caraguatatuba realiza 4º Seminário de Educação Inclusiva com palestras e vivência educativa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nos dias 24 e 25 de agosto, às 19h, o 4º Seminário de Educação Inclusiva de Caraguatatuba. O evento será digital, com transmissão ao vivo no Canal Informática Educativa, e acessível à comunidade surda, com tradução simultânea em Libras.

O seminário é promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da rede municipal e foi criado em alusão a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência (PcD), prevista na Lei Federal nº 13.585/2017. O objetivo é fomentar as ações acerca da Educação Inclusiva nos aspectos de formação, informação e políticas públicas.

Com o tema ‘Educação Inclusiva na Prática’ o seminário contará com a participação de profissionais com um vasto currículo, especializadas na área. Na quarta-feira, dia 24, a psicóloga e doutoranda em Educação, M.a Laureane Marília de Lima Costa e a M.a Ticiana Couto Roquejani, compartilham suas experiências com a palestra tema do evento. No dia 25, a jovem escritora, palestrante e voluntária em projetos humanitários, Bianca Montemor, partilha sua vivência enquanto pessoa autista com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

A secretária de Educação, Márcia Paiva, reforçou sobre a relevância do seminário. “Nossa equipe pensou com muito carinho e critério na escolha do tema e das convidadas. Além de buscar atrair a atenção da sociedade pela temática, e despertar o olhar da sociedade para a pessoa com deficiência, o evento proporciona aos profissionais da educação a oportunidade de aperfeiçoamento das teorias estudadas. Serão momentos de interação e troca de saberes. Os participantes poderão interagir com profissionais que pesquisam e atuam na Educação Inclusiva, além da preciosa contribuição de quem pode compartilhar sua própria experiência como pessoa com TEA”.

Os interessados devem se inscrever na página de eventos da Secretaria de Educação. Haverá emissão de certificado aos que participarem dos dois dias do evento. O check-in e check-out deverão ser efetuados diretamente no link de inscrição, que também direciona para a transmissão do evento.

Serviço

4º Seminário de Educação Inclusiva de Caraguatatuba

Dias 24 e 25 de agosto de 2022, às 19h

Inscrições no //eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/

Transmissão //www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw