Equipe de Malha de São Sebastião ganha ouro nos Jogos Regionais

A equipe de Malha de São Sebastião se consagrou campeã dos 64º Jogos Regionais depois de fazer uma campanha impecável, durante esse último final de semana. Os confrontos da malha ocorreram no Clube Amigos da Malha, no bairro Porto Grande, Rua Europa 21, Porto Grande.

No sábado (20), a equipe de malha de São Sebastião ganhou de WO de Roseira, contra Pindamonhangaba, os sebastianenses fizeram o placar de 192 a 144. No domingo (21), o primeiro jogo foi válido pelas quartas de final contra Mogi das Cruzes e a vitória veio por 114 a 80.

O adversário nas semifinais foi Caçapava que foi facilmente superado pelo time sebastianense pelo resultado de 162 a 44. Na final, São Sebastião reencontrou o clube de “Pinda” e ganhou a partida em uma disputa acirrada por 118 a 114. O time da casa estava atrás do placar a maioria de tempo do jogo, mas conseguiu ficar com vantagem na pontuação nos últimos arremessos.

Com isso, a Malha de São Sebastião conquistou o quinto título dos Jogos Regionais e tentará ser tetra campeão dos 84º Jogos Abertos que será disputado dentro de casa também. Essa foi a primeira medalha de ouro ganha nesses Jogos Regionais em uma competição que é disputada por equipes.

De acordo com o coordenador técnico do time de Malha de São Sebastião, Paulo Lindberg, o título conquistado só foi possível por conta do trabalho de base que é desenvolvido com os atletas do município, pois o time inteiro é formado por atletas de São Sebastião que atuam desde criança no Clube Amigos da Malha.

“Todos os atletas do nosso time foram criados aqui na nossa casa, muitos deles começaram com 10 anos de idade, e hoje, com 20 anos já possuem entrosamento e uma experiência única na modalidade. Nosso clube está completando 30 anos em 2022 e essa conquista é um presente para nós todos”, completou Lindberg.

Para quem ficou curioso para entender o jogo, a malha consiste em jogar um disco, que pesa de 650 a 800 gramas, e a intenção é acertá-lo contra um lápis. Cada arremesso certo conta quatro pontos.