Inscrições abertas para curso gratuito de “Recepção e Atendimento” em Ubatuba

O programa Via Rápida Emprego, uma parceria entre a Prefeitura de Ubatuba e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, está oferecendo 20 vagas para o curso de Recepção e Atendimento. A capacitação será online, no modelo de Ensino à Distância (EAD), com curta duração.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1 de setembro pelo link: https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/cursos/7050/Carga_Cursos. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos, ser alfabetizado e domiciliado no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas e com baixa renda.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail, utilizando os dados pessoais informados no ato da inscrição. As aulas serão iniciadas no dia 13 de setembro de 2022. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária completa do curso virtual.

Além de ser qualificado, o estudante ainda poderá receber uma bolsa auxílio de R$ 210,00 conforme critérios do Governo do Estado. A qualificação e o pagamento da bolsa auxílio também é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo.

Para mais informações, acesse: www.viarapida.sp.gov.br.