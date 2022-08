Praia do Camaroeiro recebe iluminação na faixa de areia com projetores e luminárias LED

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, continua com o trabalho de iluminação das orlas do município. Após conclusão da faixa de areia da Praia da Martim de Sá, o serviço segue com a modernização da Praia do Camaroeiro.

As luminárias serão colocadas ao longo de 850 metros de extensão, do camaroeiro até a Praça Ton Ferreira, onde fica a pista de skate. Neste trecho vão ser instalados 95 projetores e 20 luminárias.

As obras já foram iniciadas pela faixa de areia na Avenida da Praia e a iluminação está prevista para ser entregue ainda nesta semana. A proposta, de acordo com o prefeito Aguilar Junior, é trazer muito mais segurança e conforto à população, além de diminuir o consumo de energia e deixar a cidade mais bonita e atrativa.

Por isso, após a finalização do primeiro trecho, as obras se estenderão também por toda a orla da cidade, até o trecho do Enrocamento do Rio Juqueriquerê, no Porto Novo. A previsão é que a iluminação de toda a orla seja concluída até o final do ano.

O balanço de iluminação pública aponta que já foram instalados mais de 25 mil pontos de luz na cidade, desses, mais de 24 mil são de LED.